«Anfänger»-Filmreihe mit Andrea Sawatzki geht in die fünfte Runde

Ihr Paartherapeut Sven (Serkan Kaya) möchte die Ehe retten und probiert eine neue Methode aus: Der Engel Harald (Armin Rohde) soll ihnen zu einem Perspektivwechsel verhelfen. Als Luzi und Dietrich am nächsten Morgen aufwachen, stellen sie entsetzt fest, dass sie nicht nur die Perspektive, sondern auch die Körper getauscht haben. Sie bitten Harald, die Verwandlung rückgängig zu machen. Dieser ist jedoch nicht daran interessiert.