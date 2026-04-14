Angeblicher Leak: Kein neues «Game of Thrones»-Buch in diesem Jahr?

Das bislang letzte Band der Hauptreihe, «A Dance with Dragons», wurde in den USA im Jahr 2011, also vor rund 15 Jahren, veröffentlicht. Dessen geplanter Nachfolger, «The Winds of Winter», lässt noch immer auf sich warten. In den vergangenen Tagen machte jetzt ein angeblicher Leak die Runde, laut dem der Autor George R.R. Martin (77) das Manuskript wohl Ende 2025 fertiggestellt habe und beim US–Verlag Bantam Books seit dem Februar dieses Jahres mit Hochdruck an der Veröffentlichung gearbeitet werde. Angepeilt werde eine Veröffentlichung im Herbst, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.