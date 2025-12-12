Angela Merkel über Merkel-Raute: «Ich mach' sie eigentlich nicht mehr»

Faszination für Geschichte

In dem Interview spricht die Altkanzlerin und Buchautorin auch über ihr aktuelles Leben. Sie interessiere sich, je älter sie werde, «immer mehr für Geschichte. Und ich mache unglaublich gerne Reisen, meinetwegen nach Italien, nach Florenz, ich war jetzt in Neapel, wo ich einfach die geschichtlichen Dinge noch mal ansehen kann.» Besonders fasziniert sei sie von Pompeji. «Wie haben die gelebt? Wie waren die Wände tapeziert, wie haben die Brot gekauft, wie hatten die Kneipen? Dass wir aus einer so langen Geschichte kommen, das fasziniert mich unglaublich. Und dafür habe ich jetzt natürlich mehr Zeit.»