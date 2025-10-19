Angelina Jolie präsentiert rückenfreies Kleid bei «Couture»-Premiere

Persönliche Verbindung zur Filmrolle

In «Couture» verkörpert Jolie eine Mutter und Filmemacherin, die an einem Film über die Pariser Fashion Week arbeitet, während sie sich gleichzeitig einer Scheidung und einer Brustkrebsdiagnose stellen muss. Für die Oscar–Preisträgerin war diese Rolle besonders bedeutsam. 2013 unterzog sie sich einer präventiven doppelten Mastektomie, nachdem bei ihr das BRCA1–Gen festgestellt wurde. Ihre Mutter Marcheline Bertrand starb 2007 an Eier– und Brustkrebs, auch ihre Tante und Grossmutter erlagen der Krankheit.