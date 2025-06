Angelina Jolie und Brad Pitt: Verlobungsgerüchte um Tochter Zahara

Bilder zeigen sie mit einem jungen Mann und funkelndem Ring

Am 9. Juni wurde Zahara in Begleitung eines jungen Mannes gesichtet, als sie das Hollywood–Restaurant «Craig's» verliess. Auf den Aufnahmen, die «Page Six», dem Klatschportal der «New York Post», vorliegen, ist die College–Studentin zu sehen, wie sie auf dem Beifahrersitz eines Autos Platz nimmt. Offenbar wenig erfreut über die Aufmerksamkeit der Paparazzi, zog sie ihre schwarze Baseballkappe tief ins Gesicht. Zahara zeigte sich in einem schwarzen Tanktop, kombiniert mit einer weissen Kurzjacke, einer schmalen schwarzen Hose und weissen Sandalen. Ein Detail zog unweigerlich alle Blicke auf sich: der grosse Ring, der an ihrem linken Ringfinger funkelte.