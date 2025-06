Angelina Jolie wird 50: Mehr als nur Hollywoodglanz

Wenn Angelina Jolie am 4. Juni ihren 50. Geburtstag feiert, blickt sie auf ein Leben zurück, das weit über die Grenzen Hollywoods hinausreicht. Geboren als Tochter der Schauspieler Jon Voight und Marcheline Bertrand, schien ihr Weg in die Filmwelt vorgezeichnet. Doch was sie daraus machte, übertraf alle Erwartungen.