Angelina Jolie wird beim Filmfest von Cannes wichtige Aufgabe zuteil

Nachwuchstalente im Rampenlicht

Die diesjährigen Preisträger haben bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen. Die französische Schauspielerin Marie Colomb wurde durch ihre Rolle in der Miniserie «Laetitia» bekannt und wirkte in dem César–prämierten Film «Les Magnétiques» sowie im neunfach Goya–gekrönten «As Bestas» mit. Der irisch–britische Schauspieler Finn Bennett war zuletzt in Alex Garlands «Warfare» zu sehen und spielte in der Serie «True Detective: Night Country» an der Seite von Jodie Foster.