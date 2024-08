Angeln, Jagen und mehr: So geniessen die Royals den Sommer auf Balmoral

Danach dürften dann nach und nach verschiedene Mitglieder der Königsfamilie anreisen. Balmoral, von Prinzessin Eugenie (34) einmal als «der schönste Ort der Welt» beschrieben, hat einen besonderen Platz in den Herzen der Royals. Das Anwesen wurde oft als Lieblingssitz der verstorbenen Königin bezeichnet. Sie hatte dort keine offiziellen Pflichten, abgesehen von der Teilnahme am Fest Braemar Gathering am ersten September–Wochenende, wo Elizabeth II. oft eine begeisterte Zuschauerin beim Baumstammwerfen, Tauziehen und Sackhüpfen war. Zudem gibt es traditionell ein Treffen mit dem Premierminister. Und es wird der Ghillies Ball im Ballsaal ausgerichtet, bei dem Nachbarn sowie das Personal an schottischen Tänzen teilnehmen.