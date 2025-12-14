Angesagt: Diese Farben trenden 2025 bei den Weihnachtskugeln

Weihnachten 2025 steht für eine spürbare Rückbesinnung. Statt schriller Effekte und kurzlebiger Dekoration suchen Menschen nach visueller Ruhe und Beständigkeit. Die Fachpresse definiert die Saison über Haptik und Kohärenz. Es geht nicht mehr nur darum, wie der Baum aussieht, sondern wie er sich anfühlt. Glattes Plastik weicht strukturierten Oberflächen: Die Kombination aus weichem Samt und griffigem Leinen verleiht dem Weihnachtsschmuck eine neue, hochwertige Schwere. Welche Farben prägen diese neue Gemütlichkeit?