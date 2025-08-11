Aniston über verstorbenen Perry: «Haben alles getan, was wir konnten»

Keine Schmerzen mehr

«Wir haben alles getan, was wir konnten, als wir es konnten», erklärt sie im Gespräch mit der «Vanity Fair» über ihre Versuche, Perry während «Friends» und auch danach bei seinem Kampf gegen die Sucht zu unterstützen. Aniston, die damals in der Sitcom die Rachel gespielt hat und das neue Cover das Magazins ziert, erzählt weiter, wie hart es war. Es habe sich fast so angefühlt, «als hätten wir schon lange um Matthew getrauert, weil sein Kampf gegen diese Krankheit für ihn wirklich sehr schwierig war».