Anja und Bruno Rauh: «Bauer sucht Frau»-Paar besucht «Bares für Rares»

Am Ende machte Čížek das Rennen mit einem Gebot von satten 150 Euro. Liza hätte den Stiefelknecht ebenfalls gerne gehabt. «Du kannst ihn mir gleich für 200 abkaufen», scherzte Čížek nach dem erfolgreichen Deal. Gut lachen haben auf jeden Fall Anja und Bruno. Mit dem Vierfachen der Expertise haben sie deutlich mehr abgesahnt als erwartet. «Heute haben wir den ganzen Tag ein Lächeln auf dem Gesicht», strahlte das Paar anschliessend.