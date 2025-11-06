Anke Engelke: «Man ist ja auch nur Mensch»

Comedy war der Kurswechsel

Für Aussenstehende hat Anke Engelke in den letzten Jahren mit Filmen wie «Mutter», «Mein Sohn» oder jetzt «Dann passiert das Leben» eine neue Richtung eingeschlagen. Mit der lustigen Anke, als die viele Fans die Schauspielerin abgespeichert haben, hat das nicht mehr viel zu tun. Sie könne das nachvollziehen, sagt Engelke (natürlich), hat selbst aber eine andere Sicht auf diese Entwicklung: «Ich bin nicht angetreten, um komödiantisch zu arbeiten, deshalb habe ich nicht den Eindruck, dass da ein Kurswechsel stattfand.» Nach ihrer Ausbildung zur Redakteurin, Moderations–Jobs beim Radio und Auftritten als Sängerin kam sie erst mit 30 Jahren zur «Wochenshow». Auch wenn das lange her ist, markiert diese Erfahrung für sie den Kurswechsel: «Für mich war es eher neu, lustig zu sein.»