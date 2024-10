Anna Kendrick: Film-Präsentation wird zur «Pitch Perfect»-Reunion

Thriller um Dating–Show mit Serienmörder

Kendrick wagt sich mit «Woman of the Hour», so der Originaltitel, erstmals ins Regiefach. Der Thriller basiert auf einer wahren Geschichte um Jung–Schauspielerin Cheryl Bradshaw, gespielt von Anna Kendrick. Diese zieht in den 70er–Jahren nach Hollywood, nimmt 1978 an der Dating–Show «The Dating Game» teil und wird unwissentlich mit dem Serienmörder Rodney Alcala (Daniel Zovatto, 33) verkuppelt. In weiteren Rollen sind Nicolette Robinson (36) und Tony Hale (54) zu sehen. Der Streaming–Riese Netflix hat sich die Rechte an «Frau der Stunde» gesichert. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Der Netflix–Film feierte seine Premiere auf dem Toronto International Film Festival und erhielt durchweg positive Kritiken.