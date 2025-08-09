Anna Kendrick wird 40: So ging es nach «Twilight» weiter

In der Komödie «Pitch Perfect» übernahm Kendrick 2012 die Hauptrolle der rebellischen Professorentochter Beca Mitchell – und bewies dabei nicht nur ihr schauspielerisches, sondern auch ihr gesangliches Talent. Der «Cup–Song», eine Cover–Version des Liedes «When I'm Gone», schaffte es in die Top 10 der US–Billboard–Charts. Der Soundtrack zu «Pitch Perfect» war der meistverkaufte in den USA. An den Kinokassen spielte die Produktion rund 115 Millionen US–Dollar ein – fast 100 Millionen mehr als sie gekostet hatte. Kein Wunder also, dass die Geschichte um die A–cappella–Gruppe «The Barden Bellas» mit «Pitch Perfect 2» (2015) und «Pitch Perfect 3» (2017) gleich zwei erfolgreiche Fortsetzungen erhielt.