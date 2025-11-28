Anna-Maria Ferchichi: Ihre Ehe mit Bushido ist in «schwieriger Phase»

Anna–Maria Ferchichi (44) hat überraschende Einblicke ins derzeit offenbar kriselnde Eheleben mit Rapper Bushido (47) gegeben. Gerade warb sie in ihrer Instagram–Story noch gut gelaunt für verschiedene Produkte, da taucht plötzlich ein emotionaler Text in der Timeline auf. Zu einem Bild, das sie im Profil und vor einem Sonnenuntergang sitzend zeigt, enthüllt Ferchichi, dass das Paar aktuell getrennt voneinander lebt und die Ehe «in eine schwierige Phase geraten» ist.