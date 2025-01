Anna-Maria Zimmermann und Christian Tegeler haben sich getrennt.

Doch während der Corona–Pandemie geriet die Ehe in die Krise. Keine Auftritte mehr für die Sängerin, sein Golf–Restaurant musste schliessen. Statt ihrer gewohnten Freiheiten erlebte das Paar einen Lagerkoller. «Wir fühlten uns wie in einem Käfig gefangen», beschrieb Zimmermann die schwierige Zeit im Jahr 2023 gegenüber der «Bild»–Zeitung. Sie gingen sich sogar im Haus aus dem Weg: «Das war wirklich ganz schlimm. Wir haben die Kinder abends ins Bett gesteckt, und das war so: ‹Ich geh› nach oben Fernsehen gucken.‹ ›Okay, ich unten.'», erzählte sie im Podcast.