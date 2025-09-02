Anna Wintour gibt Nachfolge bekannt: Chloe Malle leitet die «Vogue»

Chloe Malle: Die «Geheimwaffe» mit Weitblick

«Chloe war schon lange eine von ‹Vogues› Geheimwaffen, wenn es um Modetrends geht», schwärmt Wintour über ihre Nachfolgerin. «Aber sie ist nicht so tief in der Branche verwurzelt, dass sie den Blick für das grosse Ganze verliert: Wie die besten Designer begreift sie Mode in ihrem gesamten Kontext – als Kraft, die nicht nur bestimmt, was auf den Laufstegen gezeigt wird, sondern die das gesamte Lebensgefühl unserer Zeit prägt.»