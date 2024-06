Annalena Baerbock: Aussenministerin besucht EM-Vorrundenpartie

Die Fussball–Europameisterschaft in Deutschland zieht auch weiterhin Prominenz aus Politik und Gesellschaft in die Stadien. Nachdem bereits am Mittwoch (19. Juni) unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (66), Moderator Günther Jauch (67) und Ex–Tennis–Star Boris Becker (56) den Sieg der deutschen Nationalelf gegen Ungarn bejubelten, zeigte sich am Donnerstagnachmittag Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (43) bei der Vorrundenpartie Slowenien gegen Serbien in der Münchner Allianz Arena auf der Tribüne.