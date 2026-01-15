Anne Hathaway: Neue Hauptrolle in dramatischer Serienmörder-Serie

Neben ihrer Schauspielrolle fungiert Hathaway auch als ausführende Produzentin. Für die 43–Jährige markiert das Projekt eine der wenigen TV–Hauptrollen in ihrer illustren Karriere. Die Schauspielerin begann ihre Arbeit vor der Kamera mit der TV–Serie «Get Real» und spielte zuletzt in der Apple TV+–Miniserie «WeCrashed» mit. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre Filmrollen – darunter ihre Rolle in «Der Teufel trägt Prada» mit Meryl Streep (76).