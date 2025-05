Anne Hathaway, Sabrina Carpenter und Co. feiern bei Pre-Met-Gala-Party

Bevor am Montagabend die legendäre Met Gala mit ihren extravaganten Looks über die Bühne geht, hat sich die Modeelite kurz vorher schon zum Warm–up getroffen: Stars wie Anne Hathaway (42) oder Sabrina Carpenter (25) kamen am Samstag im Twenty Two Hotel in New York City zu einem Pre–Met–Gala–Cocktail zusammen.