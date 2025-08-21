Anne Hathaway und Stanley Tucci drehen Beerdigungs-Szene

«Der Teufel trägt Prada 2»: Wer ist gestorben?

Aufnahmen zeigen die beiden Arm in Arm in einem Park, ernst und mit traurigen Gesichtern. Hathaway, die für die Fortsetzung erneut in die Rolle der Andy Sachs schlüpft, trug ein langes schwarzes Organzakleid mit kunstvoller Plissierung, kombiniert mit einem langen Mantel und einer grossen, runden Sonnenbrille.