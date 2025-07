Anne Hathaway: Witziges Video zu «Der Teufel trägt Prada 2»

Die Produktion von «Der Teufel trägt Prada 2» hat Ende Juni dieses Jahres begonnen. Neben Anne Hathaway und Meryl Streep werden auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) erneut in ihre Rollen aus dem Kultfilm schlüpfen. «Der Teufel trägt Prada 2» soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen.