Anne Menden und Gustav Masurek verraten Babygeschlecht

«Macht unser Glück noch greifbarer»

«Heute dürfen wir etwas zeigen, das uns selbst noch immer sprachlos macht: Wir bekommen einen Jungen», heisst es in dem Social–Media–Beitrag vom Mittwoch. Der Clip zeigt das Paar auf dem Sofa liegend, der Fernsehbildschirm vor ihnen blendet nach einem Countdown die Schrift «Es ist ein Junge!» ein. An ihren Sohn, der bald das Licht der Welt erblicken wird, richten sie anschliessend rührende Worte: «Du hast unser Leben verändert, noch bevor du überhaupt auf der Welt bist. Wir freuen uns auf jedes Lachen, jedes Chaos, jede Winzigkeit mit dir. Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen, dich zu halten und zu erleben, wer du bist.»