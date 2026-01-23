Anne Wünsche: Es soll nach Mallorca und nicht nach Zürich gehen

Bereits zum Jahreswechsel hat Anne Wünsche (34) angekündigt, dass sie 2026 aus Deutschland auswandern möchte. Erst stand die Schweiz als Kompromiss auf dem Plan, jetzt soll es aber für sie und ihre Kinder direkt nach Mallorca gehen.
«Mallorca ist der Ort, für den mein Herz brennt»
«Ursprünglich wollte ich nach Zürich ziehen, weil ich von dort aus sowohl schnell in Deutschland als auch auf Mallorca gewesen wäre. So hätte ich die goldene Mitte getroffen», erklärt die Influencerin im Gespräch mit dem Sender RTL. Doch Wünsche habe sich umentschieden. Warum? «Mallorca ist der Ort, für den mein Herz brennt», erzählt sie. «Das Wetter, die Meeresluft, das Essen. Daher verzichte ich jetzt auf Zürich und gehe nicht den Kompromiss.»
Wünsche wolle eine Villa für Creator finden, die bereits im Frühjahr eingeweiht werden soll, berichtet der Sender. «Ich schaue gerade schon nach Villen auf der Insel und war total traurig, als ich wieder abreisen musste», sagt sie. In einer aktuellen Story auf Instagram bestätigt Wünsche, dass sie mit RTL gesprochen hat. «Es wird nicht Zürich», erzählt sie auf der Social–Media–Plattform. "Ich habe jetzt so lange hin und her überlegt und ich wandere aus, aber nach Mallorca. Ich mach's jetzt, oh mein Gott!
Wünsche fühlt sich in Deutschland nicht sicher
Anfang des Monats hatte Wünsche erklärt, dass sie im Sommer nach Zürich umziehen möchte. Sie fühle sich «in Deutschland zunehmend unsicher», sagte sie der Schweizer Zeitung «Blick». Konkret sei nichts vorgefallen, aber es gebe ein «diffuses Unbehagen». Mallorca sei ihr «grosser Lebenstraum. Aber der Flug nach Berlin, wo der Vater meiner Kinder lebt, wäre zeitlich und organisatorisch eine grosse Belastung», hiess es zu diesem Zeitpunkt noch. «Wenn ich einen Kompromiss gehen muss, dann ist es die Flugzeit, aber kein anderes Land», sagt sie jetzt dem Sender.
Zum Jahreswechsel hatte die Influencerin auf Instagram bereits gepostet, dass sie auswandern möchte. Unter anderem schrieb sie: «Ich habe mich entschieden, nach Zürich zu ziehen. Nicht, weil alles perfekt ist – sondern weil ich gemerkt habe, dass Warten mich kleiner macht als Gehen...»