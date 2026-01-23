Anne Wünsche: Es soll nach Mallorca und nicht nach Zürich gehen

Wünsche wolle eine Villa für Creator finden, die bereits im Frühjahr eingeweiht werden soll, berichtet der Sender. «Ich schaue gerade schon nach Villen auf der Insel und war total traurig, als ich wieder abreisen musste», sagt sie. In einer aktuellen Story auf Instagram bestätigt Wünsche, dass sie mit RTL gesprochen hat. «Es wird nicht Zürich», erzählt sie auf der Social–Media–Plattform. "Ich habe jetzt so lange hin und her überlegt und ich wandere aus, aber nach Mallorca. Ich mach's jetzt, oh mein Gott!