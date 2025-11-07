Annemarie Eilfeld: «Bin nicht mehr das Casting-Sternchen von früher»

Der Titel Ihres Albums lautet «Neugeboren». Warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden – steht er für einen persönlichen oder musikalischen Neuanfang?

Eilfeld: «Neugeboren» beschreibt genau, wie ich mich fühle. In den letzten Jahren – vor allem, seit ich Mama geworden bin – hat sich so viel verändert. Ich habe mich neu entdeckt, bin erwachsener, gelassener geworden und habe gelernt, was wirklich zählt. Dieses Album ist für mich ein musikalischer Neuanfang, aber auch ein Stück meines Herzens. Ich wünsche mir, dass die Menschen spüren, dass ich nicht mehr das Casting–Sternchen von früher bin, sondern ein echter Mensch mit Höhen und Tiefen, eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und aus tiefstem Herzen singt.