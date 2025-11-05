Annette Frier: «Die meisten Frauen werden immer besser»

Die Menopause vergleicht Frier in dem Gespräch mit einer zweiten Pubertät – «und Pubertätsgeschichten sind die besten der Welt». Bei ihr ging die «zweite Pubertät» im Frühjahr 2020 los. «Ich bin mir dabei selbst amtlich auf die Nerven gegangen. Ich dachte: Wirklich, geht das jetzt alles noch mal von vorn los?» Sonst eine Frau der «Ausrufezeichen» hätte sie plötzlich alles infrage gestellt: «Will ich hier im Haus leben? Will ich diesen Beruf noch machen? Will ich mit dir schlafen? Zwischendurch habe ich gedacht, ich höre auf mit der Schauspielerei und werde Psychologin oder Politikerin, irgendwas Sinnvolles!», zählt Frier Beispiele für ihre Verunsicherung auf.