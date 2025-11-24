Annette Frier: «Ich habe oft Angst, was ich selbst von mir denke»

Wie schwer tun Sie sich mit dem Älterwerden?

Frier: Älterwerden ist nichts für Feiglinge, um meine Mutter zu zitieren. Im Leben ist man oft mal ein bisschen feige. Und ich sowieso. Ich habe weder Lust noch Kraft, immer mutig zu sein. Wenn du durch diese Lebensphase gut durchkommen willst, ist Feigheit aber kein guter Ratgeber. Viele sagen: «Ich habe Angst, was die Leute von mir denken.» Ich hingegen habe oft Angst, was ich selbst von mir denke. Nicht so schlecht, denn dann kann ich ja nachforschen, was da drunter liegt. Manchmal komme ich da nicht zu guten Ergebnissen, ist aber auch okay. Sich nicht zu verändern, ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Menschen sind so gefangen und eingeengt in ihren Strukturen, dass sie sich immer weniger trauen, auch anders zu sein. Das ist fatal. Und da ist dieser Lebensabschnitt eine gute Möglichkeit, mal zu hinterfragen: Wer bin ich denn jetzt? Ich war so lange schon die eine. Vielleicht bin ich ja noch mal jemand ganz anders.