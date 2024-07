Annika Kärsten-Hoenig erinnert an ersten Kuss mit Heinz Hoenig

Sorge um Heinz Hoenig

Heinz Hoenig war Anfang Mai in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Neben einer bakteriellen Infektion stellte man bei ihm ein Loch in der Speiseröhre fest, das in einer ersten Operation behoben werden musste. Eine lebenswichtige Operation an der Aorta, auf der sich die bakterielle Infektion ausgebreitet und einen vor Jahren eingesetzten Stent beschädigt hat, steht aber noch aus. Da der Schauspieler nicht krankenversichert ist, wird zu Spenden aufgerufen, um die Behandlung zu finanzieren.