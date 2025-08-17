Annika Lau macht ihrem Frederick süsse Liebeserklärung zum Geburtstag

Sie bezeichnet ihn als «Mann meines Lebens»

Die Moderatorin veröffentlichte in ihrer Instagram–Story ein Bild des Stars aus «Chantal im Märchenland», in dem er wohl in einer Speisekarte blättert und mit einem Käppi auf dem Kopf in die Kamera blickt. Dazu schrieb sie: «Der Mann meines Lebens hat Geburtstag. Happy Birthday, my love». Zudem offenbarte sie in einem Clip, dass sie an einem «besonderen Ort» für «einen besonderen Anlass» sei. Im Hintergrund waren hohe Berge zu sehen. Der Jubilar selbst verriet auf seinem Account, dass sich die Familie samt Freunden im österreichischen Ort Bad Gastein aufhält, um dort einen «Birthday Walk» (zu Deutsch: Geburtstagsspaziergang) in den Bergen zu unternehmen.