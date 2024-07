Anschlag bei Taylor-Swift-Tanzkurs: Sängerin ist «völlig geschockt»

Nach der britischen Königsfamilie hat sich am Dienstagmittag auch Popstar Taylor Swift (34) «völlig geschockt» über den Messerangriff in Southport gezeigt. Dort hatte am Montagvormittag mutmasslich ein 17–Jähriger auf Kinder eingestochen, die in einem Tanzstudio an einem Taylor–Swift–Workshop teilnahmen. Zwei Kinder kamen dabei ums Leben, neun weitere wurden verletzt. Davon befinden sich sechs in einem kritischen Zustand. Auch zwei Erwachsene, die sich schützend vor die Kinder stellten, wurden schwer verletzt.