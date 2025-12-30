Anthony Hopkins feiert 50 Jahre Alkoholabstinenz

Nur zwei Tage nach seinem Nüchternheits–Jubiläum, am 31. Dezember, feiert der Oscarpreisträger seinen 88. Geburtstag. «Vielleicht habe ich etwas richtig gemacht, ich weiss es nicht», sagt er lachend. Sein Appell an die Welt: «Wählt das Leben. Leben, Leben, Leben und noch mehr Leben. Frohes neues Jahr und ein glückliches Leben!» Zu dem Video schrieb er: «Ein Tag nach dem anderen, heute feiere ich 50 Jahre Abstinenz. Herzlichen Glückwunsch an alle.»