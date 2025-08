Anthony Hopkins: «Hannibal Lecter» scherzt über Kardashian-Maske

So reagiert Kim Kardashian auf Anthony Hopkins' Video

In dem Clip trägt Hopkins eine Gesichtsmaske, die Kardashians «Seamless Sculpt Face Wrap» verblüffend ähnelt. «Hallo Kim, ich fühle mich bereits zehn Jahre jünger. Auf Wiedersehen», sagt er in dem Clip. Am Ende gibt er sein berühmtes, unheimliches Hannibal–Schlürfen zum Besten, das Filmfans seit 1991 in Erinnerung geblieben ist. Kardashians neue Gesichtsmaske, die für 48 Dollar verkauft wird, soll durch spezielles Gewebe die Gesichtskonturen formen. Optisch erinnert sie tatsächlich an die berüchtigte Maske, die Hopkins in «Das Schweigen der Lämmer» tragen musste. Der Schauspieler nutzte diese Ähnlichkeit geschickt für seinen humorvollen Post.