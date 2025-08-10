Antonio Banderas wird 65: Einmal Hollywood und zurück

Ursprünglich träumte Banderas von einer Fussballkarriere, doch eine Verletzung mit 14 Jahren beendete diese Pläne abrupt. Sein ehemaliger Trainer erinnerte sich, dass Banderas zwar talentiert, aber auch zu höflich für das Fussballgeschäft gewesen sei. Nach einer Schauspielausbildung an der «School of Dramatic Art» spielte er in kleinen Theatern in Madrid. Schon mit seinen ersten Theaterrollen zog er die Aufmerksamkeit des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar (75) auf sich. Bei ihrem ersten Treffen attestierte der Regisseur dem Theaterschauspieler ein «romantisches Gesicht» – kurz darauf gab er ihm seine erste Rolle. Mit Filmen wie «Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs» oder «Matador» sollten die beiden dem spanischen Kino und sich gegenseitig zu grosser Popularität verhelfen.