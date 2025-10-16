«Apfelstrudel-Alibi»: Wer hat die Patentochter auf dem Gewissen?

Und auch der Eberhofer–Sohn Paulchen ist inzwischen neun und höchst ungewöhnlich. Nicht nur, dass er «ganz toll [...] den Schwan tanzt [...] mit Spagat am Ende», wie Rudi bewundernd erzählt. Auch verschwindet er zu folgendem Termin: «Ich hab gleich eine Sudoku–Meisterschaft. Online. Um elf geht's los. Haltet mir die Daumen.» Paulchen gewinnt, doch als seine Eltern sagen, dass er stolz darauf sein kann, antwortet er: «Wieso sollte ich darauf stolz sein? Ich kann das einfach. So wie du [Eberhofer] ein– und ausatmen und Bier trinken kannst. Man kann doch nur stolz sein auf etwas, das man nicht gut kann, wo man sich anstrengen oder überwinden muss.»