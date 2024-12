Apple Music: Apache 207 kann 2024 erneut in den Jahrescharts abräumen

Das ist der Rest der deutschen Top Ten

Der britische Produzent Artemas kann sich mit «I like the way you kiss me» die Silbermedaille holen, Bronze geht derweil an einen deutschen Produzenten und DJ. Bennett schnappt sich Rang drei mit «Vois sur ton chemin (Techno Mix)». Nach «Wunder» auf der Vier landet «Prada» von Raye, Cassö und D–Block Europe auf Platz fünf. Benson Boones «Beautiful Things» rangiert auf der Sechs. Die restlichen Ränge gehen in dieser Reihenfolge an Tate McRae mit «Greedy», an «Stumblin' in» von Cyril, an die «Zeit, dass sich was dreht»–Neuauflage von Herbert Grönemeyer, Soho Bani und Ericson, sowie an «9 bis 9» von Bausa, Badchieff und Sira.