Apple TV schafft Bezahlschranke für MLS-Spiele ab

«Wir freuen uns, die MLS in der nächsten Saison zu mehr Fans weltweit auf Apple TV zu bringen», sagte Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, in einer Stellungnahme. Das Jahr 2026 dürfte für US–Fussballfans besonders bedeutsam werden: Nordamerika richtet die FIFA–Weltmeisterschaft aus. Die MLS hatte darauf gesetzt, die Aufregung um die WM, bei der viele MLS–Stars antreten werden, für einen eigenen Aufschwung zu nutzen.