Apple TV+ streicht das Plus

Nicht der einzige Streamer mit einer Namensänderung

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das den Namen seines Streamingdienstes geändert hat. Nach der Fusion von WarnerMedia und Discovery im Jahr 2022 strich die Plattform HBO Max das «HBO» aus dem Namen und nannte sich 2023 schlicht Max. Im Juli dieses Jahres kehrte der Titel HBO jedoch zurück.