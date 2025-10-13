Apple Watches im Test: Die Ultra 3 läuft allen davon

Series 11 und SE 3: Die Alternativen

Die Series 11 ist die Alltags–Apple–Watch – funktional, elegant und unaufgeregt. Ihr neues Always–on–Display ist heller und kontrastreicher, was den Alltagseinsatz spürbar angenehmer macht. Im Vergleich zur Vorgängerin wurde die Energieeffizienz leicht verbessert, sodass sie etwas länger durchhält, ohne den Charakter einer typischen «Tagesuhr» zu verlieren. Mit dem aktuellen S10–Chip reagiert sie schnell, Apps öffnen sich verzögerungsfrei, und die Bedienung läuft flüssig. Besonders praktisch ist mal wieder das nahtlose Zusammenspiel mit dem iPhone: Nachrichten beantworten, Anrufe annehmen, Musik steuern – alles funktioniert intuitiv. Die Mobilvarianten unterstützen nun 5G–Cellular, was Datenverbindungen beschleunigt. Damit bleibt die Series 11 die ausgewogenste Wahl für Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Stil und Zuverlässigkeit legen, aber keine extremen Outdoor–Abenteuer planen.