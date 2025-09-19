Apples neue iPhones im Test: Das Air glänzt, Pro-Modelle liefern Power

iPhone Air: Dünn, edel, kompromissbereit

Das Air ist damit der absolute Hingucker der neuen iPhone–Generation. Es liegt so leicht in der Hand, dass man es kaum spürt, ohne billig zu wirken – im Gegenteil: Das Titan–Gehäuse vermittelt Substanz und Luxus. Technisch bleibt Apple bewusst zurückhaltend, natürlich auch bauartbedingt: Eine einzelne 48–Megapixel–Hauptkamera liefert detailreiche Fotos, verzichtet aber auf Ultraweitwinkel und Tele. Das reicht im Alltag häufig aus, ambitionierte Foto–Fans vermissen die Flexibilität der Pro–Modelle jedoch. Der zweite Kompromiss betrifft die Ausdauer: Die bis zu 27 Stunden Videowiedergabe sind solide und alltagstauglich, bleiben aber schon deutlich hinter den grossen Geschwistern zurück. Und: Das Air ist eSIM–only, also nicht mit physischen SIM–Karten kompatibel. Unterm Strich ist das Air aber in jedem Fall das stilvollste iPhone seit Jahren – ein Smartphone, das man gern zeigt und das sich anfühlt wie ein Stück High–End–Design.