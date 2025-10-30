Apps zum Gruseln: Halloween auf dem Smartphone

Panik im Herrenhaus – Eyes: The Horror Game

Wer sich an Halloween echten Nervenkitzel wünscht, sollte einen Abend mit «Eyes: The Horror Game» (Android/iOS) einplanen. Das Spiel versetzt die Spielerinnen und Spieler in ein grosses, labyrinthisches Anwesen oder andere verlassene Schauplätze. Dort müssen sie Wertgegenstände einsammeln und gleichzeitig einem unheimlichen Wesen entkommen. Kleine Lichtquellen, knarzende Türen und das ständige Gefühl, beobachtet zu werden, erzeugen eine dichte Spannung. Die Entwickler setzen weniger auf bombastische Effekte als auf Timing und Atmosphäre. Praktisch: Das Spiel ist als kompakte Mobile–Fassung konzipiert, die sich kostenlos auf aktuellen Android– und iOS–Geräten spielen lässt. Dadurch eignet es sich gut für kurzfristige Grusel–Sessions oder Multiplayer–Runden mit Freunden.