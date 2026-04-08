Arabella Kiesbauer will den ESC als «normale Zuschauerin» geniessen

Grossereignis in ihrer Heimatstadt

Einem medialen Grossereignis in Österreich bleibt sie zumindest in der Rolle als Moderatorin in diesem Jahr fern. 2015 führte Kiesbauer mit Kolleginnen durch den Eurovision Song Contest in Wien, dieses Mal übernehmen Victoria Swarovski (32) und Michael Ostrowski (53) an selbem Ort. «Ich glaube, dass fast alle, die vor zehn Jahren am ESC mitgearbeitet haben, diesmal gesagt haben: Wir freuen uns sehr, dass er wieder zu Gast ist in Wien, aber wir wollen ihn als Gäste geniessen», erklärt Kiesbauer. «Man darf nicht vergessen, dass der ESC damals zwar für alle Beteiligten bereichernd, aber auch sehr anstrengend war und schon allein die Vorbereitungen monatelang gehen. Dieses Event jetzt einfach mal von der anderen Seite aus als ganz normale Zuschauerin zu sehen, ist sehr angenehm.» Sie werde auf jeden Fall vor Ort sein und freue sich darauf, dass «die ganze Stadt, ganz Wien dann wieder ESC ist».