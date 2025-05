Archie mit Heiligenschein: Herzogin Meghan teilt zum Geburtstag Foto

Kürzlich hatte das US–Magazin «People» berichtet, dass Harry am 6. Mai zu einem wichtigen Termin in Las Vegas erwartet wird. In Zusammenarbeit mit dem «Diana Award» wolle er eine neue Jugendinitiative ins Leben rufen und daher unter anderem an einer Podiumsdiskussion teilnehmen.



Es wäre nicht das erste Mal, dass Archie seinen Geburtstag nicht mit seinem Papa verbringen kann. Im Jahr 2023 war der Royal anlässlich der Krönung seines Vaters, König Charles III. (76), nach Grossbritannien gereist. Damals soll er aber direkt nach der Zeremonie zum Flughafen gedüst sein, um möglichst schnell wieder bei seiner Familie sein zu können. Auch im Jahr zuvor soll er laut Medienberichten nicht den ganzen Tag bei Archie gewesen sein. Harry habe damals an einem Polospiel teilgenommen.