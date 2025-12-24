ARD ändert Programm nach Tod von Kockisch

Darum geht's in «Reiches Erbe»

In «Reiches Erbe» geht es um verdächtig viele Todesfälle in einem venezianischen Seniorenheim. Was zunächst wie Herzversagen aussieht, entpuppt sich als Mord: Der Hausarzt hat bei Signora Altavilla die Würgemale übersehen und vorschnell den Totenschein ausgestellt. Die Spur führt Brunetti ins Altenheim Sao Polo, wo die gütige Witwe sich um Bewohner kümmerte – und dabei einen betrügerischen Pfleger auffliegen liess.