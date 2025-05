ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

In Istanbul fanden erstmals seit 2022 bilaterale Gespräche über eine mögliche Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine statt – allerdings ohne die Teilnahme der Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj. Während Selenskyj in die Türkei gereist ist, blieb Putin den Verhandlungen fern. Zugleich wächst der Druck aus Europa: Bei einem Treffen in Kiew mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Keir Starmer, Polens Ministerpräsident Donald Tusk sowie Bundeskanzler Friedrich Merz kündigten die vier Regierungschefs mögliche neue EU–Sanktionen gegen Russland an.