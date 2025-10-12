ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die schwarz–rote Koalition will mit einer gelockerten Schuldenbremse und einem 500–Milliarden–Euro–Sondervermögen marode Infrastruktur erneuern, die Wirtschaft ankurbeln und den Investitionsstau in den Kommunen abbauen. Als Finanzminister trägt Lars Klingbeil Mitverantwortung für die Rekordverschuldung und muss zugleich das Wirtschaftswachstum fördern. Er steht damit vor der schwierigen Aufgabe, Investitionen und solide Haushaltsführung unter einen Hut zu bringen. Die zentrale Frage bleibt: Fliesst das Geld wirklich in die richtigen Projekte oder versandet es in Verwaltungsmühlen und Fehlsteuerung? Welche Auswirkungen hat die Bürgergeld–Reform? Und wie gelingt der Umbau Deutschlands, ohne dass die Gesellschaft auseinanderbricht?