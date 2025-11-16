ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 16. November, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: «Vertrauenskrise und Empörungskultur – haben wir den Kompromiss verlernt?»
Rund ein Jahr nach dem Ende der Ampel–Regierung gerät nun auch das schwarz–rote Bündnis in eine Phase deutlicher Vertrauensverluste. Innerhalb der Koalition nehmen die Spannungen zu, öffentliche Reibereien zwischen Union und SPD bestimmen zunehmend die Wahrnehmung. Parallel dazu machen neue Umfragen deutlich, dass immer mehr Menschen daran zweifeln, ob die Parteien überhaupt noch in der Lage sind, gemeinsam Antworten auf zentrale politische Herausforderungen zu erarbeiten.
Der Schriftsteller und Jurist Ferdinand von Schirach bringt es so auf den Punkt: «Das Problem der Politik ist nicht die Lüge, sondern das falsche Versprechen.» Bleibt das Vertrauen aus, weil zu viele Zusagen am Ende nicht eingelöst werden? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke in der Zuspitzung öffentlicher Diskussionen? Und was müsste geschehen, damit politische Akteure wieder glaubwürdiger wirken?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Ferdinand von Schirach (Schriftsteller und Jurist)
Ricarda Lang (ehemalige Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)
Martin Machowecz (stellvertretender Chefredakteur «Die Zeit»)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.