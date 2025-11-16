ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Rund ein Jahr nach dem Ende der Ampel–Regierung gerät nun auch das schwarz–rote Bündnis in eine Phase deutlicher Vertrauensverluste. Innerhalb der Koalition nehmen die Spannungen zu, öffentliche Reibereien zwischen Union und SPD bestimmen zunehmend die Wahrnehmung. Parallel dazu machen neue Umfragen deutlich, dass immer mehr Menschen daran zweifeln, ob die Parteien überhaupt noch in der Lage sind, gemeinsam Antworten auf zentrale politische Herausforderungen zu erarbeiten.