ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Zugleich versucht eine «Koalition der Willigen» in Europa den Kurs von US–Präsident Donald Trump gegenüber Russland und der Ukraine zu beeinflussen – doch wie belastbar ist diese Einigkeit? Und welche strategischen Konsequenzen hätten die USA im Modus der Abschottung für NATO, Sicherheitspolitik und demokratische Stabilität? Welche Antworten muss Europa jetzt geben und welche Rolle kann Deutschland dabei übernehmen?