ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 18. Januar 2026, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: "Trumps Griff nach Grönland – das Ende der NATO?"
Seit rund einem Jahr ist Donald Trump zurück im Weissen Haus – und die aussenpolitische Gangart der USA hat sich seither drastisch verschärft. US–Spezialkräfte verhafteten den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro, gegenüber dem NATO–Partner Dänemark fielen im Streit um Grönland offene Drohungen, und in Richtung Iran sendet Washington neue Signale der Eskalation.
Doch was steckt hinter der US–amerikanischen Sicherheitsdoktrin? Wie positionieren sich China, Russland und der globale Süden angesichts von Trumps Kurs? Und welche Antworten finden Europa, die NATO und Deutschland?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Martin Schulz (SPD–Politiker und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments)
Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz)
Rieke Havertz (internationale Korrespondentin der «Zeit»)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.