ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Der Iran durchlebt eine tiefgreifende Krise: Auf landesweite Protestwellen reagiert das islamische Regime mit massiver Härte gegen die eigene Bevölkerung. Berichte sprechen von zehntausenden Toten – Zahlen, die sich aus unabhängiger Quelle jedoch nicht verifizieren lassen. Zudem befinden sich unzählige Menschen in Gefängnissen. Gleichzeitig nimmt der Druck von aussen zu: US–Präsident Trump schliesst einen Militäreinsatz gegen die Führung in Teheran nicht mehr aus, lässt die Flugabwehr an amerikanischen Stützpunkten in der Golfregion verstärken und stationiert weitere Kampfjets in Jordanien. Auch Brüssel verschärft seinen Kurs – die EU hat zusätzliche Sanktionen erlassen. Steht der Nahe und Mittlere Osten vor einer neuen Eskalationsspirale? Und welche Auswirkungen hätte ein amerikanischer Militärschlag auf die gesamte Region?