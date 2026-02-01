ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 1. Februar, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: "Trump droht Iran – stürzt das Regime?"
Der Iran durchlebt eine tiefgreifende Krise: Auf landesweite Protestwellen reagiert das islamische Regime mit massiver Härte gegen die eigene Bevölkerung. Berichte sprechen von zehntausenden Toten – Zahlen, die sich aus unabhängiger Quelle jedoch nicht verifizieren lassen. Zudem befinden sich unzählige Menschen in Gefängnissen. Gleichzeitig nimmt der Druck von aussen zu: US–Präsident Trump schliesst einen Militäreinsatz gegen die Führung in Teheran nicht mehr aus, lässt die Flugabwehr an amerikanischen Stützpunkten in der Golfregion verstärken und stationiert weitere Kampfjets in Jordanien. Auch Brüssel verschärft seinen Kurs – die EU hat zusätzliche Sanktionen erlassen. Steht der Nahe und Mittlere Osten vor einer neuen Eskalationsspirale? Und welche Auswirkungen hätte ein amerikanischer Militärschlag auf die gesamte Region?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Natalie Amiri (Journalistin und ehemalige Iran–Korrespondentin der ARD)
Peter Neumann (Politikwissenschaftler am King's College London)
Daniel Gerlach (Publizist und Herausgeber des «zenith»–Magazins)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.